Глава ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами Фото: REUTERS

Новые, обладающие высокой заразностью штаммы коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, указав на отсутствие равенства в мире при распределении препаратов от COVID-19.

«Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», - заявил глава организации.

Напомним, днем ранее, 6 июля, Гебрейесус предупредил об «очень опасной» стадии пандемии коронавируса. Как он пояснил, на сегодняшний день одни страны, у которых есть вакцины против коронавирусной инфекции, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этим вирусам, «сталкиваются с волнами госпитализации и смертей», отметив, что ситуация усугубляется новыми штаммами вируса. По его словам, есть надежда на перемены в лучшую сторону, если справедливо распределить между всеми государствами тесты, вакцины, лекарства и средства защиты.