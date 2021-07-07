Голикова: масочный режим сохраняется на всей территории России

Татьяна Голикова заявила, что масочный режим сохраняется на всей территории России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масочный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сохраняется на всей территории РФ. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства.

- Ряд регионов страны вводит ограничительные меры, масочный режим сохраняется на всей территории, — сказала Голикова.

До этого на том же совещании Голикова рассказала, что за последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза. Вице-премьер уточнила, что одним компонентом вакцинированы 27 миллионов граждан, а оба получили уже 18,5 миллиона человек.

Также Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге на фоне чемпионата Европы по футболу. Вице-премьер отметила, что под влиянием эмоций граждане не могут строго соблюдать ограничительные меры.