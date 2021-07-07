МИД РФ выразил соболезнования народу Гаити в связи с гибелью президента республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва выражает соболезнование народу и правительству Гаити в связи с убийством президента республики Жовенеля Моиза и его супруги Мартин Моиз. Об этом в среду, 7 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского дипведомства.

«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Жовенель Моиз и его супруга», - говорится в заявлении, где отмечается, что в произошедшем заметно следствие «длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта», а также «всплесков насилия, разгула преступности в этой стране».

В российском внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что народ Гаити сможет «преодолеть этот сложный период в истории страны» при помощи диалога «в рамках внутреннего и международного правового поля». В министерстве также отметили, что для нормализации ситуации в республики необходимо формирование «широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер-министр страны Клод Жозеф сообщил, что на резиденцию главы республики напали. Как он уточнил, в результате нападения пострадала и жена президента. Позже появилось информация о том, что его супруга умерла в больнице. Власти Гаити объявили военное положение в стране.