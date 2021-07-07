Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в 82 регионах РФ

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 82 российских регионах России. Такую статистику привела вице-премьер Татьяна Голикова, но отметила, что в Москве прирост числа новых случаев заболевания снижается благодаря ограничительным мерам и вакцинации населения.

«В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторые снижения мы видим только в Москве. Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения», - заявила вице-премьер в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как писал сайт kp.ru, Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России несколько замедлился. По ее словам, эпидситуация в России «остается напряженной», однако темп прироста замедлился. По ее словам, в прошлые недели - на 20,4%. Как она отметила, снижение заметно не только в Москве, но и в Кировской области