Стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» состоится 8 июля

В среду состоится стратегическая сессия «Единой России» в поддержку семей с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Партия «Единая Россия» проведет стратегическую сессию «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми». Мероприятие запланировано на 11:00 в четверг, 8 июля.

Участниками сессии станут представители профильных НКО, а также эксперты и депутаты. Все они представят свои предложения по поддержке материнства и детства в стране. Модератором дискуссии станет председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. Также в сессии примет участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В рамках мероприятия речь пойдет о формировании комплексной системы мер поддержки семей с детьми, многодетных семей, а также бабушек и дедушек, которые помогают с воспитанием внуков. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки родителей-одиночек и детей-сирот.

Помимо этого участники сессии представят дополнительные предложения по расширению и совершенствованию программы маткапитала и развитию сети кризисных центров в стране. Также эксперты и политики обсудят возможности совершенствования программы капремонта школ и создания детской инфраструктуры в малых городах и сельских территориях.

Посмотреть трансляцию стратегической сессии можно будет на сайт «Единой России». Эфир начнется в 11:00 мск 8 июля 2021 года.