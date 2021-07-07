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Звезды7 июля 2021 18:12

Петра Мамонова пытаются постепенно вывести из искусственной комы

Это очень долгая процедуры, отметила жена музыканта
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Музыканта Петра Мамонова постепенно выводят из искусственной комы

Музыканта Петра Мамонова постепенно выводят из искусственной комы

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно вывести из искусственной комы. Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова.

- Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго, — цитирует супругу музыканта РИА Новости.

1 июля 2021, как сообщал сайт KP.Ru, стало известно, что основатель группы "Звуки Му" и известный актер Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом и остаётся в реанимации. Правое легкое 70-летнего артиста поражено на 60%, а левое - на 70%. Насыщение крови кислородом составляет 92%. Петра Мамонова обезболивают морфием. Врачи оценивают состояние музыканта как стабильно тяжелое