Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 8 июля 2021 года

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) вот уже три недели находится под наблюдением врачей в больнице. Большую часть этого времени 38-летняя артистка находится в медикаментозной коме. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 7 июля 2021 года.

Напомним, госпитализация женщине понадобилась спустя несколько дней после концерта в Казани. Тест на коронавирус оказался отрицательным, официальный диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. Состояние пациента тяжелое.

Духовник певицы - игумен Лука (Степанов) навещал артистку и сообщил миру, что "она находится в бессознательном состоянии". Это не помешало священнику провести причастие и соборование.

- Организм живет и сопротивляется. Надежды, хоть и трепетные, но есть, - сказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии.

Врачи стараются быть аккуратными в оценках и прогнозов на выздоровление не дают. Проведенная на днях компьютерная томография показала новые образования в легких певицы. Помощница артистки Яна Богушевская заявляет, что Марина Абросимова по-прежнему на ИВЛ.

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