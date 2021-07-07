532 выпускника школ Калужской области наградили медалями «За особые успехи в учении»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша с золотой медалисткой Яной Глушенковой. Фото: страница Вконтакте Владислава Шапши

7 июля в Калуге прошла церемония вручения наград «За особые успехи в учении» выпускникам школ, которые окончили её с медалями. Вчерашних школьников поздравили с успешным окончанием школы руководители области, депутаты и известные спортсмены.

«Вы на сегодняшний день – лучшие, и это большая ответственность. Для того, чтобы этого достичь надо уметь много трудиться, работать и жертвовать. Жертвовать своим комфортом, своим временем, иногда и общением с друзьями. Но раз вы здесь, вы умеете это делать. Многие из вас достигли успехов не только в учебе, а еще в искусстве, спорте, кто-то сделал первые шаги в науке. Многие занимались общественной работой, волонтерством. Я выражаю большую благодарность вам, вашим учителям и вашим родителям», – обратился губернатор Владислав Шапша к юношам и девушкам с добрыми пожеланиями.

Также Владислав Шапша подчеркнул в своём напутствии, что перед вчерашними школьниками открыто множество прекрасных и перспективных возможностей для самореализации. Но успех в достижении своих жизненных целей будет напрямую связан с упорством и трудолюбием: «Дальше все в ваших руках. Конечно, у вас будут люди, которые будут помогать вам в жизни, но они будут только если вы будете готовы учиться, слушать, брать пример и идти вперед. Оставайтесь такими же смелыми и решительными, умными и талантливыми. Уверен, что идя к успеху и прославляя свои имена, вы будете прославлять и свою малую родину, и Калужскую область, и Россию».

После церемонии награждения для медалистов устроили праздничный концерт. Перед ребятами выступили участники школы танца «TODES» и солисты студий современного танца «DANCE RUSH», эстрадной песни «Акцент», современного искусства «Тонус-Арт» и «13 стульев».

Кстати, во время церемонии награждения калужских медалистов произошёл интересный случай. Руководитель области в числе других выпускников вручил награду и золотой медалистке Яне Глушенковой. А потом по её просьбе, с удовольствием сфотографировался с ней. А когда девушка была ещё совсем малышкой, она вместе с матерью присутствовала на мероприятии с участием бывшего губернатора региона Анатолия Артамонова. И тогда тоже сфотографировалась с руководителем региона, правда у него на руках. «Круг судьбы замкнулся. Пусть эти фото станут символом взросления и позитивных изменений в жизни», – сказал Владислав Шапша Яне Глушенковой.