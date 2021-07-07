Партия Пенсионеров подала документы в ЦИК

Еще одна партия подала документы в ЦИК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна партия зарегистрировалась в Центризбиркоме перед выборами. На этот раз с десятками килограммов документов в офис ЦИК прибыли представители Пенсионеров России. Это уже седьмая партия, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Первыми были представители ЛДПР, также процедуру прошли "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и "Единая Россия".

Предвыборный съезд Партии пенсионеров прошел в конце июня. В общей сложности по его итогам в список вошел 341 человек, сформировано 36 региональных групп, и были утверждены 200 кандидатов для выдвижения по одномандатным округам.

Как заявил Председатель Центрального Совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, посторонних людей в списках нет. Кандидатов отбирали очень тщательно. По итогам внутренней проверки после съезда, даже пришлось отсеять тех, кто не готов на 100% работать на избирателя:

- Партия представит документы на 314 кандидатов, которые выдвинуты по 36 региональным группам, и 195 документов на кандидатов по одномандатным округам. Практически все регионы будут представлены нашими кандидатами на сентябрьских выборах. В течение полугода мы тщательно подбирали тех, кто сможет достойно представлять нас на выборах депутатов Государственной Думы.

Основная программа партии понятна из названия. Как заявил её председатель Владимир Бураков, задача — бороться с эйджизмом и «представлять и защищать интересы старшего поколения»:

- Основным сегодня мы ставим вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста и значительном повышении пенсионного обеспечения. Люди старшего поколения должны не выживать, а достойно жить в нашей стране! Важен и вопрос о наследовании пенсионных накоплений граждан. Все больше людей говорят об этом, и Партия сегодня разрабатывает предложения по данной теме.

По плану Центризбиркома, партии должны до 12 июля провести съезды и выдвинуть на них своих кандидатов. До 13-го июля заверить списки в ЦИК, там их будут рассматривать в течение 7 дней. После этого до 4 августа партии и одномандатники уже подают документы на регистрацию. Сами выборы восьмого созыва Госдумы пройдут в течение трёх дней 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в эти дни руководителей будут выбирать себе жители девяти регионов.