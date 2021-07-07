Таджикистан просит ОДКБ о помощи из-за ситуации в Афганистане

Таджикистан призвал ОДКБ помочь в борьбе с вызовами со стороны Афганистана Фото: REUTERS

Постпред Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности Хасан Султонов сообщил, что страна призывает ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана. Он добавил, что республика не сможет справиться в одиночку.

Султонов отметил, что Таджикистан предпринимает все меры, чтобы сдерживать угрозу со стороны Афганистана.

- Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, — сказал постпред.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы защитить своих союзников от угрозы из Афганистана, в том числе при необходимость использовать военную базу в Таджикистане. Министр напомнил, что накануне российский лидер Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Глава государства находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами по данной ситуации.