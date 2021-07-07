Ленинградская область вошла в ТОП-20 промышленных лидеров России

Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов - промышленных лидеров России. Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в ТОП-20 российских регионов с самой эффективной реализацией промышленной политики. Рейтинг промышленных лидеров страны по итогам 2020 года представило Министерством промышленности и торговли России во время Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» в Екатеринбурге. Ленинградская область заняла в нем 14-е место.

Минпромторг РФ впервые разработал такой рейтинг для регионов. Его главная цель – оценить эффективность реализации региональной промышленной политики, определить, какие инструменты господдержки оказались самыми действенными, а также выявить лучшие практики среди субъектов РФ. Эксперты оценивали регионы по четырем направлениям: учитывались показатели экономического развития, взаимодействие с профильным федеральным министерством, развитие нормативно-правовой базы и региональные меры поддержки промышленным предприятиям. В рейтинге также рассматривались уровень деловой активности, эффективность молодежной политики и промышленный туризм.

Несмотря на сложности прошлого года из-за пандемии коронавируса, Ленинградская область закончила его с хорошими результатами. Индекс промышленного производства в регионе составил 98,6%, что соответствует общероссийским показателям. Индекс в обрабатывающих производствах по результатам 2020 года оказался на уровне 100,2%. При этом по итогам пяти месяцев 2021 года рост индекса составил 106,3%.

Развитию благоприятного для промышленности климата в немалой степени способствовали принятые в области законы. Так, в 2020 году в регионе был утвержден СПИК 2.0 - региональный закон о специальных инвестиционных контрактах. По нему инвесторы, развивающие на производстве современные технологии из списка, утвержденного Правительством РФ, получают налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один закон - о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий, а также расширение действующих. При объеме вложений от 50 миллионов рублей налог на прибыль для инвесторов снижается до 10%.