Эстония вышлет российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что страна вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

- В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ, — сообщили в ведомстве порталу ERR.

В министерстве пояснили, что Эстонию покинет российский дипломат, но не стали раскрывать детали высылки.

Ранее задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул был объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию за 48 часов. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, переменной поверенной в делах посольства Эстонии в Москве выражен решительный протест в связи со сбором разведданных эстонским консулом. В МИД РФ отметили, что Москва считает циничной позицию Таллина в инциденте с эстонским консулом Эстонии в Санкт-Петербурге, а также указали на наличие неопровержимых доказательств противозаконной деятельности эстонского дипломата.