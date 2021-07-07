Посол Антонов: Россия предпримет все усилия, чтобы остановить кибератаки со своей территории

Посол Антонов заявил, что Россия предпримет все усилия, чтобы остановить кибератаки со своей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что РФ предпримет все усилия, чтобы остановить кибератаки со своей территории.

- Я хотел бы сказать, что российские ведомства предпримут все усилия для остановки незаконных действий (в киберпространстве) с территории нашей страны, — цитирует дипломата Bloomberg.

Антонов добавил, что Россия не имеет никакого отношения к недавним кибератакам на инфраструктуру США. Тема кибербезопасности станет одной из главных на грядущих переговорах между Москвой и Вашингтоном, отметил посол.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки в отношении Соединенных Штатов, однако к официальной Москве эти атаки отношения не имеют. Песков отметил, что власти России не знают, каким образом осуществлялись эти кибератаки.