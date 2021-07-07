Видео взрыва в порту Джебель-Али в Дубае 7 июля 2021 появилось в сети

В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв Фото: СОЦСЕТИ

Видео мощного взрыва, который произошел 7 июля 2021 года в порту Джебель-Али в Дубае, появилось в сети. Судя по кадрам с места происшествия, после взрыва начался сильный пожар, окрестные районы заволокло густым дымом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в среду в порту Дубая прогремел мощный взрыв. По предварительным данным местных СМИ, загорелось торговое судно пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники в Объединенных Арабских Эмиратах сообщал, что на территории нефтехранилища взорвался и загорелся нефтяной танкер, который стоял на якоре у портовой пристани. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Между тем, правительство Дубая подтвердило информацию о том, что на одном из кораблей в порту Джебель-Али произошло возгорание. Пожар тушат бригады гражданской обороны, пока локализовать огонь не удалось. К месту ЧП направляются пожарные расчеты и машины «Скорой помощи».