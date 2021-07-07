Раненую при нападении жену убитого президента Гаити будут лечить в США

Президент Гаити Жовенель Моиз и его супруга Мартин Моиз Фото: REUTERS

Раненую при нападении и убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза первую леди республики Мартин Моиз доставят на лечение в одну из больниц Майами. Об этом сообщил посол Гаити в США Бокчит Эдмонд, уточнив, что пострадавшая супруга гаитянского лидера сейчас находится в критическом состоянии.

«Она стабильна, но в критическом состоянии», - приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 7 июля, появилось сообщение о том, что Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента. Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина жива.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.