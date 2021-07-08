Американская актриса Сьюззанн Дуглас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 6 июля, на 65-м году жизни в городе Мартас-Винъярд (штат Массачусетс) умерла Сьюззанн Дуглас, американская актриса, которую российские зрители знают по работам в фильме «Степ», «Школа рока» и в ситкоме «Быть родителем». Об этом в среду сообщило издание Variety со ссылкой на рекламного агента актрисы.

«Со смертью Сьюззанн Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто ее знал, и была любима во всех смыслах этого слова», - сказал он.

Рекламный агент актрисы добавил, что семья Дуглас ценит поддержку поклонников и журналистов, но просит не беспокоить родственников покойной в этот тяжелый период. Причины смерти пока не называются.

СПРАВКА «КП»

Сьюззанн Дуглас родилась 12 апреля 1957 года в Чикаго (штат Иллинойс). Окончила Иллинойсский университет, после чего начала карьеру на театральной сцене, выступая в мюзиклах.

Актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Степ», «Цепь желания», «Я согласен на всё», «Чернильница», «Узы братства», «Увлечение Стеллы», «Школа рока», «Полиция Нью-Йорка», «Паркеры», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение» и «Хорошая жена».

Кроме того, Сьюззанн Дуглас сыграла мать Уитни Хьюстон в телефильме канала Lifetime «Уитни».