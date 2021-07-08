Лавров: Москва видит попытки Запада вмешиваться во внутреннюю политику России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва замечает практически ежедневные попытки Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нашей страны, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

«Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки – чуть ли не ежедневно – повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», - сказал глава МИД.

Сергей Лавров отметил, что с этой целью используентся широкий «набор инструментов»: по его словам, «это и военные провокации, как недавно было вокруг Крыма с кораблями НАТО», и нелегитимные экономические санкции, и масштабные информационные атаки, а также «похищения наших граждан за рубежом, с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает».

По словам министра, «не всем по душе», что наша страна «навсегда преодолела трудности […] лихих девяностых и эффективно решает проблемы», котопые накопились с тех пор.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что «ваше величайшее завоевание – сохранение гражданского мира, консолидация общества вокруг нравственных ценностей народов России, уважение памяти предков, их подвигов, защита свободы и независимости родины, воспитание молодежи в духе преемственности поколений», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД не исключил, что перед выборами в Госдуму в сентябре Запад может попытаться «расшатать ситуацию» в нашей стране.