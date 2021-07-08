Жертвой шторма «Эльза» во Флориде стал один человек

На Флориду обрушился тропический шторм «Эльза» Фото: REUTERS

На американский штат Флорида вечером в среду, 7 июля, обрушился тропический шторм «Эльза», который унес жизнь как минимум одного человека, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации города Джексонвилл.

По его информации, из-за мощного ветра дерево рухнуло на автомобиль, в котором в тот момент находился мужчина. Скорость ветра в городе достигала 22,2 метра в секунду. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис заявил журналистам, что штат практически не пострадал от шторма.

Между тем, в тот же день в соседнем штате Джорджия из-за торнадо на парковке базы ВМС США Кингс-Бей получили травмы около десяти человек, пострадавшие доставлены в больницы. Кроме того, повреждено несколько построек на территории базы.

Сформировавшийся в Мексиканском заливе ураган «Эльза», пока достиг побережья Флориды, ослабел до тропического шторма и сейчас движется на северо-восток.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне из-за тропического шторма «Клодетт» в штате Алабама погибли 12 человек, в том числе девять детей.