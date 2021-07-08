Последние новости на утро 8 июля 2021: Лавров предупредил о попытках Запада «расшатать» ситуацию в России перед выборами в Госдуму

«КП» – о последних новостях на утро 8 июля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 8 июля 2021 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов», предупредил о том, что Запад может попытаться «расшатать ситуацию» в нашей стране перед выборами в Госдуму. В частности, западные деятели могут спровоцировать протестные выступления в преддверии назначенного на 19 сентября голосования, а потом – развернуть кампанию по непризнанию итогов выборов.

Глава МИД также отметил, что Москва замечает практически ежедневные попытки Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. Кроме того, во время своего выступления Сергей Лавров рассказал о ситуации в Афганистане. По его словам, «США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии».