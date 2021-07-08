«Тампа» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли Фото: REUTERS

«Тампа» со счетом 1:0 обыграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Решающий матч прошел в четверг, 8 июля.

Единственный гол забил Росс Колтон, отличившись на 33-ей минуте игры. Клуб «Тампа» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1, вновь завоевав Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, поскольку в решающей серии обыграла «Даллас» со счетом 4:2.

К сегодняшнему дню в активе «Тампы» три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021) и одно поражение в финале 2015 года от «Чикаго». С 2017 года команда стала первой, кто сумел выиграть два Кубка Стэнли подряд: четыре года назад дважды титул чемпиона завоевал «Питтсбург».

Спортсмена из «Монреаля» вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне-1992-1993 года команда из Канады выиграла трофей после победы над «Лос-Анджелесом» в решающей серии со счетом 4:1.