Эксперт заявил, что «суперштамм» коронавируса может появиться в любой стране

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов считает, что «суперштамм» коронавируса может появиться в любой стране, в том числе и в России. А избежать появления новых разновидностей SARS-CoV-2 можно только энергичной борьбой против уже существующих разновидностей вируса.

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