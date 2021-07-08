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Политика8 июля 2021 8:29

Лавров рассказал о совете либералов "проглотить прямое оскорбление" в ситуации с британским эсминцем

Глава МИД России выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов»
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лавров заявил, что либералы призывают Россию проглотить оскорбление от британского эсминца

Лавров заявил, что либералы призывают Россию проглотить оскорбление от британского эсминца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские либералы хотели бы, чтобы власти России не отвечали на оскорбление со стороны Великобритании, чей эсминец Defender зашёл в российские территориальные воды Чёрного моря, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

- Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление, - сказал Лавров во время своего выступления в Дальневосточном федеральном университете. Министр читал лекцию на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".