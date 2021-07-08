Лавров: Россия ожидает от Японии серьезного подхода к работе над мирным договором

Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии "ставят с ног на голову" договорённости президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о заключении мирного договора, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над серьезным межгосударственным крупным договором. Они ту договорённость, которая была у президента Путина с Абэ, ставят с ног на голову, говорят, мол, нет, давайте сначала по островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем. Не было такого уговора, уговор был про договор, - сказал глава МИД, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.