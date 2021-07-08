Транспортно-десантный американский корабль USNS Yuma направился в Черное море

USNS Yuma Военно-морских сил США направился в Чёрное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил США направился в Чёрное море, сообщает американский Шестой флот.

- USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО, - сказано в сообщении шестого флота в Twitter.

Напомним, в конце июня 2021 в Чёрном море начались международные учения Sea Breeze с участием пяти тысяч военнослужащих, 40 самолётов и 32 кораблей. В учениях принимаю участие 32 страны, среди них члены НАТО, США и Украина.

Ранее посольство России в США заявило, что масштаб военных учений в Чёрном море только увеличивает риски непреднамеренных инцидентов в регионе. Власти России призвали США и союзников Штатов отказаться от отработки военных действий в Чёрном море.