МИД Франции призвал страны-партнёры не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса

Клеман Бон призывает ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция призвала государства-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что на территории Франции граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых уверены власти страны, а таких, по словам Бона, всего четыре.

- В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - отметил Клеман Бон.

Отвечая на вопрос о том, почему российские самолёты летают во Францию, Бон заявил, что власти страны постоянно обновляют списки государств, находящихся в зелёных, оранжевых и красных зонах эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Госсекретарь также отметил, что реальное воздействие оказывают проверка справок о тестировании на коронавирус и строгий контроль при въезде.

- И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка, - добавил политик.