Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал состояние государственного железнодорожного перевозчика "Укрзализныця". Он рассказал, что в XXI веке "в цивилизованной европейской стране" в поездах до сих пор нет кондиционеров.

- Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри, - заявил Лавров в эфире телеканала "Украина 24".

Гордон также отметил, что государственный перевозчик должен приносить стране доход, а "Укрзализныця" убыточна, "это ворье на ворье, это ужас".

Журналист также напомнил, что ранее комиссия Верховной рады установила при аудите "Укрзализныци", что в компании "всё изношено, распродано, украдено", туалетом пахнет даже в элитных поездах, железнодорожные пути разбиты и не справляются с потоком, грузовые и пассажирские перевозки резко сократились, а все поезда пора менять, при этом, по словам Гордона, члены Наблюдательного совета предприятия получают миллионы гривен.