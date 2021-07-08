Вопрос постановки бездомных в очередь на получение жилья проработают в России Фото: Министерство социальной защиты населения Хабаровского края

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила разработать предложение по постановке бездомных в очередь на получение жилых помещений, предоставляемых по договорам социального наема.

До 20 сентября Министерство строительства и Министерство финансов должны будут разработать предложение «о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального наема», сказано в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Заявления на постановку в очередь нужно будет подавать в органы местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина, уточняется в документе. Кроме того, Минтруда и МВД поручено уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а также проработать дополнительные меры по профилактике бездомности и повышению доступности помощи людям без определенного месте жительства.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин гарантировал поддержку бедных семей с детьми. Согласно новому закону, на счетах у жителей после снятия средств не должно оставаться меньше прожиточного минимума.

Также российский лидер заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы жителей страны и снизить уровень бедности.