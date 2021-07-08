Совет безопасности ООН решительно осудил убийство президента Гаити Фото: REUTERS

Страны Совета безопасности ООН выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.

Члены Совбеза организации призвали не допускать еще больше дестабилизации в стране и «проявлять выдержку. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость мирных переговоров по ситуации в Гаити.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз. Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина находится в критическом состоянии.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.