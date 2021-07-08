Минприроды выступает за ускоренную газификацию Урала и Сибири ради экологии в регионах

Минприроды выступает за ускоренную газификацию Урала и Сибири ради экологии в регионе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство природы призвало ускорить газификацию крупнейших промышленных городов Урала и Сибири, чтобы улучшить экологическую ситуацию.

Как сообщил на совещании с президентов России Владимиром Путиным глава ведомства Александр Козлов, в ускоренной газификации нуждаются Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил и Омск. По его словам, в этих городах газ необходимо подвести к 32 тысячам домовладений, для чего потребуется 450 километров трубопроводов. Козлов предложил внести города в приоритетную программу «Чистый воздух».

В свою очередь президент заверил, что «Газпром» рассмотрит этот вопрос. Соответствующий проект поручения будет подготовлен первым заместителем администрации главы государства Сергеем Кириенко.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин подписал закон о социальной газификации. На заседании президента с правительством РФ вице-премьер Александр Новак пообещал закончить газификацию населенных пунктов к 2030 году. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие два с половиной года бесплатно будет проведен газ до участков в 36 тысячах населенных пунктах.