В России обнародованы документы о подготовке Англией и Францией удара по СССР в 1930-х

В России обнародованы документы о подготовке Англии и Франции удара по СССР в 1930-х Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Англия и Франция планировали агрессию против Советского Союза в 1939-1940-х-годах, о чем свидетельствуют исторические документы, обнародованные на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941».

Согласно документам, союзники хотели захватить месторождения нефти в Баку. С этой целью Англия и Франция стягивали многотысячные войска на Ближний Восток. Кроме того, Париж планировал задействовать в подрывной деятельности российских эмигрантов, приехавших с Кавказа, передает РИА Новости.

Уточняется, что выставка «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941» открылась 7 июля 2021 в Москве в Выставочном зале федеральных архивов. Гостям представлены архивные данные МИД, Министерства обороны и Службы внешней разведки РФ. Организаторы показали свыше 300 источников, многие из документов обнародованы впервые.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что советские нелегалы получили первые сведения о военной угрозе фашизма за девять месяцев до прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии.