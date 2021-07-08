В России за сутки выявлено 24 818 случаев заболевания коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России 8 июля 2021 выявлено 24 818 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах России, у 11,9% заболевших коронавирус протекал бессимптомно. Также было выявлено 734 летальных исхода. В связи с выздоровлением выписаны 21 336 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 5 707 452 человека. Скончались от инфекции 140 775 пациентов, полностью выздоровели – 5 143 225.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 23 962 случая заражения COVID-19, при этом скончались от вируса 725 человек.