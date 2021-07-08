Роскосмос сообщил, что приближающийся к МКС неизвестный космический объект неопасен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приближающийся к Международной космической станции неустановленный объект не представляет опасности, сообщил Роскосмос.

Как сказано в сообщении на сайте госкорпорации, вероятность того, что неизвестный объект космического мусора столкнется с МКС, равна нулю. Коррекция маневра орбиты станции не потребуется, уточнили в Роскосмосе.

Как писал сайт kp.ru, неустановленный космический объект приближается к МКС и максимально сблизится со станцией в четверг, 8 июля. По информации американской стороны, сближение станции с космическим объектом «UNKNOWN» произойдет примерно в 16:16, минимальное расстояние, на которое приблизится объект – 4,8 километра.

Тем временем Роскосмос намерен построить очередную станцию обнаружения космического мусора. Объект появится в ЮАР и будет способен обнаруживать космические аппараты и объекты космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах.