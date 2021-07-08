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Происшествия8 июля 2021 12:27

Против экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили второе уголовное дело

На этот раз его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Абдулла ШАКИРОВ
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Против экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили второе уголовное дело Фото: пресс-служба ФСИН/ТАСС

Против экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили второе уголовное дело Фото: пресс-служба ФСИН/ТАСС

В отношении бывшего заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерия Максименко возбудили второе уголовное дело, рассказала его адвокат Кадрия Хамзина.

Максименко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Экс-замначальника ФСИН вину не признает, передает ТАСС.

Как отметила Кадрия Хамзина, следствие не представило доказательства, убедительно говорящих о причастности Максименко к вменяемым ему преступлениям.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2020 года Валерия Максименко арестовали по делу в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН и срыве Федеральной целевой программы «Развитие уголовно- исполнительной системы». По данным Следственного комитета России, Валерий Максименко размещал заказы на предприятиях, "которые не обладали необходимыми мощностями и специалистами".