Доля сторонников безналичных платежей в России выросла до 47%

Россияне все чаще стали выбирать безналичную систему расчета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние годы россияне все чаще стали выбирать формат безналичной системы оплаты товаров и услуг, а потребителей бумажных денег стало меньше. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ.

Эксперты выяснили, что с 2015 года доля россиян — сторонников безналичных платежей увеличилась в три раза: с 16 до 47%.При этом доля россиян, которые оплачивают все покупки только наличными за последние пять лет сократилась более чем вдвое — с 57 до 22%, передает RT.

При этом по данным аналитиков, чаще всего в России безналичные платежи выбирают женщины в возрасте от 20 до 40 лет, проживающие в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах, а также в городах с населением от полумиллиона до одного миллиона человек.

Также отмечается, что безналичную систему оплаты чаще выбирали респонденты, которые в анкете оценивали свое материальное положение, как «хорошее» или «очень хорошее».

Напомним, по итогам 2020 года Банк России выяснил, что жизнь без наличных денег по-прежнему не представляют 55% россиян. При этом только за последний год этот показатель существенно снизился, в 2019 году приверженцами бумажных денег себя называли 62% опрошенных, передает телеканал «360».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о введении в оборот цифрового рубля. Эксперт объяснила, что сначала в России оценят востребованность новой валюты для частных лиц и для бизнеса, передает Пятый канал.