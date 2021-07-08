День памяти святых Петра и Февронии отмечается по всей России 8 июля 2021 года

День памяти святых Петра и Февронии в 2021 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

8 июля 2021 года по всей России традиционно отмечают день памяти святых Петра и Февронии. Они считаются образцом добродетельной христианской семьи. Супруги одинаково почитаются как церковью, так и народом. Поэтому неудивительно, что дата 8 июля стала такой популярной среди молодоженов.

Сейчас святые мощи благоверных супругов находятся в Троицком женском монастыре города Мурома. Именно там, как правило, проходят праздничные мероприятия и гуляния. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и масштабные торжества пришлось отменить.

День Петра и Февронии стал своеобразным ответом Дню Дню святого Валентина. А в 2008 году к нему приурочили и светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности". С тех пор 8 июля стало не только церковным, но и официальным светским праздником. Более того, он имеет свой символ - ромашку. В этот день плетут венки из ромашек, дарят букеты и открытки с изображением ромашек — они даже получили шутливое прозвище «февроньки».

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