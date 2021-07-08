Еврокомиссия оштрафовала пять крупнейших автоконцернов на 875 млн долларов за картельный сговор Фото: REUTERS

Пять ведущих автопроизводителей были оштрафованы Еврокомиссией на 875 миллионов долларов за картельный сговор, рассказала на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, в картеле участвовали концерны BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche. Все они признали картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей.

Как сообщила Вестагер, автогиганты ограничивали конкуренцию, обеспечивавшую разработку современных технических решений. Замглавы ЕК отметила, что первым информацию о сговоре предоставил Daimler. Концерн пошел на сотрудничество со следствием, в связи с чем ему был гарантирован иммунитет от штрафных взысканий, сказала Вестагер.

Несколько лет назад Еврокомиссия проводила обыски в офисах BMW. Сообщалось, что Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler с 1990-х годов участвовали в картельном сговоре, согласовывая свои действия по установке стоимости автомобилей, выбору поставщиков и другим вопросам.