Свердловская область стала лидером по числу почетных доноров

В ФМБА рассказали о регионах с наибольшим числом почетных доноров Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые пять месяцев 2021 года жители Свердловской области получили 457 знаков «Почетный донор России». Благодаря этому регион возглавил рейтинг регионов по числу доноров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

На втором месте по числу почетных доноров оказалась нижегородская область с показателем 371 человек. И замыкает тройку лидеров Москва – 36 человек, передает RT.

При этом меньше всего почетных доноров с начала года зарегистрировано в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии. В этих регионах за обозначенный период почетное звание не было присвоено никому.

В Центре крови ФМБА России напомнили, что согласно российскому законодательству нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются лица, сдавшие безвозмездно цельную кровь более 40 раз, плазму 60 и более раз, а также те, кто сдавал и кровь, и плазму более 40 раз.

Напомним, в прошлом году больше всего почетных доноров зафиксировали в Свердловской (980), Нижегородской (909), Челябинской областях (643) и в Москве (574), передает Москва 24.

Ранее также сообщалось, что в 2020 году было заготовлено на 5,4% донорской крови больше, чем в 2019-м году. В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России отметили, что такой прирост связан со сдачей плазмы переболевших ковидом пациентов, пишут «Известия».