Эстония пригрозила «симметричным ответом» на высылку своего консула из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония «симметрично ответит» России на высылку своего консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

«Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг», – сказала политик, отметив, что дипломатическая практика предполагает «симметричный ответ».

Как писал сайт kp.ru, 6 июля 2021 сотрудники Федеральной службы безопасности задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. Отмечалось, что к нему будут применены меры, предусмотренные международным правом, поскольку подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом. В среду, 7 июля, Лятте объявили персоной нон-грата.

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула «провокацией», а также заявили, что ожидают от Москвы официальных разъяснений в связи с задержанием своего консула.