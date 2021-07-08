Депутат Чепа прокомментировал призыв Франции не признавать «Спутник V» в ЕС

В Госдуме оценили призыв Франции не признавать «Спутник V» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Решение европейских стран не признавать российскую вакцину от коронавируса я является политическим и экономическим. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на призыв Франции к странам-партнерам не признавать «Спутник V».

«Это заявление, конечно, носит политический оттенок, но в большей степени оно коммерциализированное. Такие заявление не просто негуманные, они абсолютно неправильные. Странно, что политики большого уровня позволяют себе делать такие заявления. Здесь в большей степени пахнет определенной коррупцией, чем заботой о здоровье населения», — цитирует депутата Газета.Ru.

Также политик отметил, что в условиях пандемии и призыва международного сообщества делать такие заявления и вовсе некорректно.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что местные жители должны получать на территории и страны только те вакцины, в эффективности и надежности которых уверены власти. Более того Франция призвала государства-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая.