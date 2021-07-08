Врач-кардиолог объяснила, чем опасен контрастный душ во время жары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контрастный душ, принимаемый в жару, может грозить организму опасностью, предупредила врач-кардиолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Мария Беневская.

В жару расширяются сосуды, близкие к поверхности тела, поскольку это защищает организм от перегрева. Резкий прием контрастного душа нежелателен, к нему организм следует приучать постепенно, рассказала врач kp.ru.

«Если вы резко перейдете к контрастному душу или начнете пользоваться только холодной водой, это может быть опасно. Необходимо начинать с мягких перепадов температур и коротких интервалов. Поэтому в жару рекомендуется прохладный, но не ледяной душ даже для здоровых людей», – сообщила специалист.

С особенной осторожностью к приему контрастного душа Беневская советует подходить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как холодная вода может спровоцировать резкий спазм сосудов, а это может привести к инфаркту или инсульту. В этой связи она призвала быть разумными и не доводить до крайности.

Сайт kp.ru, писал что делать, если стало дурно от духоты в помещении или на транспорте.