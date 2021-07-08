Названы девять самых высокооплачиваемых вакансий в июле 2021 года для молодежи Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты сервиса Работа.ру провели исследование и составили список самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в июле 2021 года.

Так, согласно результатам анализа (есть в распоряжении kp.ru) рынка профессий, для соискателей без большого опыта работы с возможностью хорошо заработать стали девять предложений.

1. Frontend-разработчик. Такая вакансия в Москве обещает высокий доход до 150 тысяч рублей в месяц. Все что нужно, это опыт разработки адаптивных и кроссбраузерных интерфейсов, знание TypeScript, MongoDB, NGINX, Vue, а также понимание работы сетевых протоколов и умение генерировать идеи.

2. Еще одна вакансия для молодежи с зарплатой выше "сотки" - оценщик автомобилей. Правда, такая работа за 120 тысяч рублей только в Магнитогорске. От кандидата требуется иметь среднее специальное образование и знать технические особенности автотранспорта. А вот в самой работе предстоит осматривать и оценивать внешний вид и техническое состояние автомобиля, аргументировать его текущую стоимость, проводить тест-драйв и заниматься выкупом техники.

3. Доход до 110 000 рублей доступен монтажнику систем вентиляции и кондиционирования в Казани. Среди требований - умение читать чертежи, исполнительность и аккуратность. А вся работа заключается в монтаже систем вентиляции.

4. От 100 000 рублей в месяц может зарабатывать чайный мастер в Санкт-Петербурге, которому предстоит рассказывать клиентам про чай, готовить и подавать напитки, а также общаться с гостями.

5. В Воронеже требуется диспетчер-логист, которому готовы платить до 100 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо иметь опыт работы в сфере транспортно-логистических услуг и навыки работы с офисной техникой, уметь работать с большим объемом информации и быть пунктуальным и стрессоустойчивым. В обязанности работника будет входить организация транспортных грузоперевозок по России.

6. Еще одна вакансия для молодых россиян с доходом до 100 тысяч рублей - менеджер по работе с клиентами в Хабаровске. Там для успешного трудоустройства желательно иметь опыт работы в сфере продаж и обслуживания, владеть стандартным ПО, быть стрессоустойчивым.

7. От 95 тысяч рублей готовы платить клиентскому менеджеру в Сбере. Компания рассматривает кандидатов, которые могут легко находить общий язык и выстраивать долгосрочные отношения. Все что нужно - продвигать продукты компании среди сотрудников предприятий-партнеров.

8. Восьмое место по уровню предлагаемой зарплаты в 90 тысяч рублей занимает должность комплектовщика-стикеровщика в Московской области. Такому человеку нужно будет заниматься стикеровкой готовой продукции, упаковкой и укладкой ее в коробки. Проживание в квартире и спецодежда - бесплатно.

9. Рекрутер-оператор может получать до 85 тысяч рублей в месяц. Кандидату на эту должность необходимо быть амбициозным и нацеленным на продолжительную работу. Среди обязанностей: размещение вакансий на сайтах, прием и обработка входящих звонков от соискателей и запись кандидатов на собеседование.