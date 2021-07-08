Косачев прокомментировал призыв Франции к ЕС не признавать вакцины РФ И КНР

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к странам-партнерам не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Сенатор уверен, что такая позиция властей Франции идет во время гражданам страны.

«С моей точки зрения (если госсекретарь процитирован точно), его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено. По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности», - цитирует политика RT.

Также Косачев добавил, что на сегодняшний день нет никакого сомнения, что качество российских вакцин подтверждено «исчерпывающим образом».

«Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определенных странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами», - добавил вице-спикер Совфеда.

Ранее Франция призвала страны-партнеры из ЕС не признавать российские и китайские вакцины против коронавируса. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что жители Европы должны прививаться только теми препаратами, в надежности которых уверены местные власти, передает телеканал «360».

Напомним, накануне глава российского правительства Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по темпам вакцинации. В список вошли Чечня, Москва, Московская область, а также Тульская область, Краснодарский край, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».