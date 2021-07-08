Сын основателя компании Petropavlovsk объявлен в международный розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сын основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Алексей Масловский заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере и объявлен в международный розыск, сообщили в Тверском суде Москвы.

Масловского-младшего признали виновным в причастности к растрате около 100 миллионов рублей. Также он объявлен в федеральный розыск. Пока постановление суда не вступило в силу, и его можно обжаловать в апелляционном суде, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 основатель и генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский был арестован по обвинению в растрате. Как полагает следствие, в 2018 году фигуранты дела похитили активы предприятия на 95 миллионов рублей.

Также акционеры Petropavlovsk обратились в ФСБ с заявлением о необходимости проверки сделки по продаже сыном Масловского административного здания. По версии обвинения, покупатель – АО «Покровский рудник» – приобрел здание в Благовещенске по завышенной стоимости.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских золотодобывающих компаний.