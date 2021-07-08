Народный артист России Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Умер Михаил Глуз, композитор и народный артист России. Он скончался на 70-м году жизни в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова».

«Сегодня пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», – говорится на сайте театра.

О причинах смерти Глуза не сообщается. Дата и место прощания с композитором будут известны позже.

Михаил Глуз окончил Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 1971 году, будучи студентом, он стал руководителем вокального ансамбля дома культуры газеты «Правда». С 1977 по 1989 годы Глух работал главным дирижером и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. В 1989 году композитор основал Международный культурный центр имени С. Михоэлса, а спустя 8 лет организовал международный фестиваль искусств имени С. Михоэлса.

Глуз является автором музыки к таким мюзиклам, как «Танго жизни», «Шалом-Шагал», «Ломир алэ инэйнем!», «Путешествие в тайну», «Каштанка» и «Слон», «Принц и нищий». Также он написал музыку к рок-опере «Суламифь-Forever!», балетам «Последняя роль» и «Сон с продолжением». Композитор является автором музыки к кинофильмам «Мы едем в Америку», «Черная суббота», «Голубое и зеленое», «Этот неповторимый Шагал», «Хочу тебе сказать».

Напомним, 5 июля 2021 на 82-м году жизни от коронавируса умер кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. Прощание с ним прошло в четверг, 8 июля.