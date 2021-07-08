Курс евро на 8 июля 2021 года составил 89 рублей

Курс евро вырос до 89 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,25 процента и составил 89,185 рубля. Об этом гласят данные площадки на 15:03 по московскому времени.

В последний раз курс евро поднимался до 89 рублей 3 июня 2021 года. 29 июня он уже поднимался до 89 рублей, но на непродолжительное время. К 15:17 по московскому времени евро замедлил рост и находился на отметке 89,02 рубля (+1,06 процента).

Курс доллара вырос на 46 копеек и достиг отметки в 75,17 рубля.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали курс российской валюты на середину лета. По мнению экспертов, пока нет предпосылок для ослабления рубля. В частности, это связывают с повышением ключевой процентной ставки. Еще один фактором, который укрепит рубль, будет старт выплаты дивидендов. В текущем году дивидендная доходность российского рынка акций должна вырасти до 8,5–9%.