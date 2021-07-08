Экипаж совершившего жесткую посадку самолета на Ямале выжил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Находившиеся на борту частного двухместного самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале в четверг, 8 июля, выжили, сообщило МЧС России.

Пострадавших эвакуируют в больницу на вертолете Ми-8. В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что самолет вылетел из села Тольска Красноселькупского района в 10:00 по московскому времени для мониторинга лесопожарной обстановки.

Как только судно пропало с радаров, из Нижневартовска на поиски был отправлен самолет Ан-26. Подлетая к месту, спасатели обнаружили пропавший борт. Самолет дымился, один находившихся в нем подавал сигналы рукой.

Как писал сайт kp.ru, 6 июля 2021 пассажирское судно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.