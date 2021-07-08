Глава «Мособлгаза» объяснил, протянут ли жителям Подмосковья бесплатный газопровод, если участок есть, а дом еще не построен

В Московской области, как и в других регионах, по поручению Владимира Путина стартовала программа «Социальная газификация». Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Московской области, как и в других регионах, по поручению Владимира Путина стартовала программа «Социальная газификация». В чем ее суть:

- Газ проведут жителям всех населенных пунктов, рядом с которыми в настоящий момент проходит действующий газопровод.

- «Мособлгаз» бесплатно проложит газовые трубы до границ участков, а собственникам зарегистрированных домов останется только оплатить работы непосредственно на своем участке - трубу до дома, внутри дома и оборудование.

- По программе до конца 2022 года в Московской области газифицируют 2,8 тысячи населенных пунктов, в которых находится около 300 тысяч домовладений.

При этом сейчас один из самых популярных вопросов на встречах газовиков с жителями поселков и деревень, попавших в программу - что делать, если участок у человека уже есть, а дом еще не построен.

- Допустим, дом находится в стадии строительства, и многие люди переживают - мол, а если я до конца 2022 года не успею его построить? - рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов в эфире Радио «Комсомольская Правда» (97.2 FM в Москве и Подмосковье, - Авт.).

- То есть, нет дома - не трубы?

- Да. Сейчас газ пускать некуда. Но тут мы жителей успокаиваем. Если ваш населенный пункт вошел в программу социальной газификации, а дом вы достроили в 23-м году, в 24-м году или позже, вам на тех же самых условиях, бесплатно, доведут газопровод до границ участка. Так что здесь не надо бежать впереди паровоза.

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