Эксперт рассказал, что по программе социальной газификации получат в Подмосковье садовые товарищества

Подмосковные дачники тоже стали участниками программы «Социальная газификация», которую запустили по поручению Президента Владимира Путина. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Подмосковные дачники тоже стали участниками программы «Социальная газификация», которую запустили по поручению Президента Владимира Путина. Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал, что до конца 2022 года некоторые садовые товарищества также получат определенные преференции.

Напомним, изначально программа рассчитана на жителей населенных пунктов, к которым уже подведен газ - «Мособлгаз» бесплатно проложит трубы до границ участков всех желающих. Собственнику дома останется оплатить только работы на самом участке и внутри дома. А это гигантская экономия.

- Очень большой запрос идет от дачников, - сообщил Игорь Баранов в эфире Радио «КП» (97.2 FM в Москве и Подмосковье, - Авт.). В программу ведь попадают и дачные товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов социальной газификации. Им до границы товарищества также будет подведен источник газа. А вот разводка внутри садового товарищества - это уже дело собственников земель.

При этом, отметил гендиректор «Мособлгаз», в программу не попало множество садовых товариществ, которые находятся вне границ населенных пунктов.

- Нас о газовых перспективах таких данных поселков спрашивают. И на Прямой линии прозвучал такой вопрос. Президент ответил, что газификация таких садовых товариществ как раз будет следующим этапом в рамках общей задачи газификации страны до 2030 года.

Напомним, в Московской области под действие программы социальной газификации попали 2,8 тысячи населенных пунктов и почти 300 тысяч домовладений.

Полное интервью с эфира читайте тут.