Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
8 июля 2021 19:05

Эксперт рассказал, что по программе социальной газификации получат в Подмосковье садовые товарищества

Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов ответил на вопросы журналистов Радио «Комсомольская Правда»
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подмосковные дачники тоже стали участниками программы «Социальная газификация», которую запустили по поручению Президента Владимира Путина. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Подмосковные дачники тоже стали участниками программы «Социальная газификация», которую запустили по поручению Президента Владимира Путина. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Подмосковные дачники тоже стали участниками программы «Социальная газификация», которую запустили по поручению Президента Владимира Путина. Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал, что до конца 2022 года некоторые садовые товарищества также получат определенные преференции.

Напомним, изначально программа рассчитана на жителей населенных пунктов, к которым уже подведен газ - «Мособлгаз» бесплатно проложит трубы до границ участков всех желающих. Собственнику дома останется оплатить только работы на самом участке и внутри дома. А это гигантская экономия.

- Очень большой запрос идет от дачников, - сообщил Игорь Баранов в эфире Радио «КП» (97.2 FM в Москве и Подмосковье, - Авт.). В программу ведь попадают и дачные товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов социальной газификации. Им до границы товарищества также будет подведен источник газа. А вот разводка внутри садового товарищества - это уже дело собственников земель.

При этом, отметил гендиректор «Мособлгаз», в программу не попало множество садовых товариществ, которые находятся вне границ населенных пунктов.

- Нас о газовых перспективах таких данных поселков спрашивают. И на Прямой линии прозвучал такой вопрос. Президент ответил, что газификация таких садовых товариществ как раз будет следующим этапом в рамках общей задачи газификации страны до 2030 года.

Напомним, в Московской области под действие программы социальной газификации попали 2,8 тысячи населенных пунктов и почти 300 тысяч домовладений.

Полное интервью с эфира читайте тут.