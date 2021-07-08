Гендиректор «Мособлгаза» объяснил, когда будет газ в населенных пунктах, не вошедших в программу социальной газификации

В Московской области до конца 2022 года по президентской программе «Социальная газификация» газ проведут в почти 300 тысяч домовладений. Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Московской области до конца 2022 года по президентской программе «Социальная газификация» газ проведут в почти 300 тысяч домовладений (в 2,8 тысяч населенных пунктов). После завершения первого этапа этой программы на территории Подмосковья неназванный визированными останутся еще около 70 тысяч домов в сельской местности. Что будет с ними, в эфире Радио «Комсомольская Правда» (97.2 FM в Москве и Подмосковье, - Авт.). рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов:

- В Московской области продолжает действовать и губернаторская программа газификации. Еще 7 лет назад мы газифицировали населенные пункты, где прописано 200 и более человек. Когда мы с этой задачей справились, критерий опустили до 100. Газифицировали. Дальше планка была еще опущена - от 30 жителей. Так мы решим проблему половины из тех домовладений, о которых вы говорите. Останутся не газифицированными домовладения в еще более малочисленных населенных пунктах. О них тоже, конечно, нужно думать. Каждый населенный пункт у нас на счету. Что с ним дальше делать? В рамках поручений президента всем регионам предписано до конца 2021 года разработать и утвердить топливно-энергетические балансы. Это очень важный документ для всех регионов, который и нам, и жителям, даст ответ, какой вид энергии нужно подвести к населенным пунктам, которые пока остались без газа. Возможно, это будет и не газовая труба, а электричество по сниженным ценам.

Напомним, что по запущенной по поручению Владимира Путина программе «Социальная газификация» до конца 2022 года газ проведут жителям всех населенных пунктов, рядом с которыми в настоящий момент проходит действующий газопровод. «Мособлгаз» бесплатно проложит газовые трубы до границ участков, а собственникам зарегистрированных домов останется только оплатить работы непосредственно на своем участке - трубу до дома, внутри дома и оборудование

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