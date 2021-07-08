Театр на Малой Бронной опроверг слухи о госпитализации Игоря Верника

Театр на Малой Бронной опроверг информацию о госпитализации Игоря Верника Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пресс-службе Театра на Малой Бронной сообщил, что актер Игорь Верник не находился на лечении в больнице и чувствует себя хорошо.

Ранее в Сети появилась информация, что Верник якобы попал в одну из клиник города Москвы. Также отмечалось, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

- Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован, — цитирует пресс-службу театра ТАСС.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2020 года, когда так же сообщали о госпитализации Верника. Тогда актер сам опроверг эти сообщения.

Напомним, 7 июля российскую актрису Татьяну Дягилеву госпитализировали с жалобами на высокую температуру, кашель. До этого она около недели лечилась дома. Сейчас народная артистка получает необходимое лечение. У нее диагностировали коронавирусную пневмонию.